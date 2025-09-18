Paraguay hace historia en los Latin American Design Awards 2025

Los Latin American Design Awards (LAD), uno de los festivales más importantes de diseño y creatividad de la región, marcaron un antes y un después para la industria paraguaya.

En esta edición, Garabato MullenLowe fue distinguida como “Agencia del Año de Latinoamérica”, un reconocimiento que llega por primera vez al país, y obtuvo el título de “Estudio de Diseño del Año de Paraguay”.

En la misma edición, la agencia conquistó dos Grand Prix, siendo la primera vez que una agencia paraguaya alcanza el máximo galardón del festival.

Asimismo, es la primera agencia en conquistar dos Grand Prixs en el mismo año dentro de la historia del festival. Además, se alzó con el People’s Choice Awards LATAM y Best Work in Advertising LATAM, otro logro inédito que consolida la relevancia del talento creativo nacional en la región.

A estos reconocimientos se suman la distinción de Clientes del Año LATAM con Sueñolar y Pizza Hut, así como un bronce en la categoría ilustración, consolidando una participación histórica que posiciona a Paraguay en el mapa latinoamericano.

Los resultados de LAD se dieron a conocer en una ceremonia internacional que reunió a un jurado de reconocidos profesionales de América Latina, Europa y Norteamérica, quienes premiaron las mejores piezas de la región.

Reconocimiento en los Gerety Awards

No menos importante, Garabato MullenLowe también hizo historia en otro escenario internacional: los Gerety Awards, uno de los certámenes globales más prestigiosos de la publicidad, con sede en Europa.

La agencia se convirtió en la primera de Paraguay en ganar este festival, al obtener un Bronce en Craft Cut Photography por la campaña Lomiteros After Hours para Burger King Paraguay. Este reconocimiento posiciona al país en la conversación internacional y reafirma la proyección global de la creatividad paraguaya.