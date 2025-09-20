Empresariales

Rodaria Paraguay presenta la nueva pickup 4x4 ZNA RICH7

Rodaria Paraguay SA realizó con gran éxito el lanzamiento oficial de la nueva ZNA Rich7, una pickup 4x4 que se posiciona como la camioneta que Enciende la Aventura con su diseño robusto e imponente, la eficiencia y confiabilidad de su motor, así como el confort con tecnología de última generación.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 01:00
Directivos de Rodaria Paraguay SA en el lanzamiento. Pedro Gonzalez

Durante el evento, el CEO de Rodaria, José Nicolás Landívar, afirmó que esta camioneta es la combinación de fuerza para el trabajo con detalles de lujo y conectividad para el día a día, lo que la hace preferida entre empresarios, ejecutivos, industriales y agropecuarios.

“La Rich7 refleja nuestro compromiso con el mercado paraguayo brindando soluciones efectivas de transporte y que superan las expectativas de nuestros clientes porque están hechas para trabajar, disfrutar y lanzarse a la aventura de la vida con seguridad y la garantía de Rodaria Paraguay y del fabricante chino Zhengzhou Nissan Automobile”, dijo Landívar a tiempo de remarcar que en la fabricación de este vehículo se integra la tecnología japonesa con la innovación tecnológica de la industria automotriz china.

Por su parte, el diretor de Rodaria Paraguay SA, Claudio Pusineri, expresó con el lanzamiento de la nueva Rich7 se abre un nuevo capítulo para ZNA en el país.

“Esperamos que este modelo se convierta en un referente dentro del segmento de pickups medianas, al ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia, diseño y tecnología. Nuestras expectativas son claras: ampliar la presencia de la marca en el mercado con una camioneta versátil y confiable. Con su diseño robusto, su asistente virtual de comandos de voz y el respaldo de la garantía número uno del país, la RICH7 será un verdadero éxito”, indicó.

Más detalles en www.rodaria.com.py, Avda. Rca. Argentina 1089 y en IG: @rodaria_paraguay.

