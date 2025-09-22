Cooperativa La Norteña Ycuamandyyú lanza su aplicación de banca digital

El lanzamiento se realizó en la sede central de la cooperativa, ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

El evento contó con la presencia de los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa y de una delegación de Cabal Paraguay encabezada por el jefe del Departamento de Entidades, Augusto Cardozo.

La aplicación, llamada La Norteña, permitirá a los más de 8.000 socios de la entidad acceder a múltiples servicios desde su dispositivo móvil, como:

● Consulta de saldos.

● Realización de transferencias.

● Pagos de servicios.

● Visualización del historial completo de transacciones.

● Soporte 24/7.

Durante la presentación, tanto autoridades de la cooperativa como de Cabal coincidieron en el mensaje central: “Con este paso, buscamos estar más cerca de nuestros socios, brindándoles comodidad y seguridad en cada operación”.

Con esta iniciativa, la Cooperativa La Norteña Ycuamandyyú refuerza su compromiso con la innovación y la inclusión digital, acercando herramientas financieras modernas a la comunidad de San Pedro y sus alrededores.