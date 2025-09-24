Compromiso con la seguridad vial del país

A lo largo de estos más de 100 años, el TACPy tuvo como pilares fundamentales el fomento del turismo interno, el automovilismo y, sobre todo, la promoción de una conducción responsable.

Como miembro activo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la institución desarrolla campañas e iniciativas que contribuyen al progreso y al bienestar de la comunidad.

Bajo el lema “Estamos con vos, en cada trayecto”, el club ofrece una amplia gama de servicios diseñados para brindar tranquilidad a sus socios.

Estos incluyen asistencia en ruta 24/7 con auxilio y remolque, cambios de ruedas, reemplazo de baterías, provisión de combustible y más. También los servicios de mantenimiento vehicular que van desde el servicio a domicilio, venta de baterías y una tienda con todo lo necesario para viajar seguro y cómodo. Además, una escuela de conducción con cursos de seguridad vial para la formación de conductores y programas educativos que promueven una conducción responsable.

Otro de los servicios ofrecidos por TACPy consiste en la emisión de documentos internacionales como el permiso internacional de conducir.

El compromiso con la excelencia está avalado por certificaciones internacionales como ISO que garantizan la calidad de sus servicios (ISO 9001), la gestión de la seguridad vial (ISO 39001) y el cuidado del medioambiente (ISO 14001).

Con 101 años de historia, el TACPy no solo celebra un legado de servicio, sino que renueva su firme compromiso de seguir acompañando a los paraguayos en cada viaje, promoviendo una movilidad cada vez más segura y sostenible para todos.