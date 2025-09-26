¡Paraguay clasificó y Tigo te quiere llevar a vivir la Copa!

La promo ya está activa y premiará a clientes de todo el país con cuatro viajes todo incluido (para ganador y acompañante) para alentar a la Albirroja en sus dos primeros partidos del certamen.

Pero eso no es todo: también se sortearán más de 100 premios Samsung, entre televisores, smartphones, tabletas, relojes inteligentes y auriculares.

Lo mejor: no hace falta inscribirse ni llenar formularios. Los clientes de Tigo participan automáticamente.

¿Cómo? Sumando cupones por cada pago en fecha, nuevas contrataciones, recargas digitales, paquetigos ilimitados o compras de celulares.

Todo lo que se hace con la línea o servicio suma chances.

Para saber cuántos cupones se tiene acumulados, solo hay que escribir al WhatsApp +595981611611.

Los sorteos ya tienen fecha:

• 10 de diciembre de 2025.

• 2 de febrero de 2026.

• 4 de junio de 2026.

Toda la información sobre bases, condiciones y más detalles están disponibles en www.tigo.com.py y en los canales oficiales de Tigo.

Un detalle importante: Tigo nunca va a pedir códigos, links ni datos personales para participar o ganar o retirar un premio. El ganador va a enterarse por los medios oficiales.