Empresariales

¡Paraguay clasificó y Tigo te quiere llevar a vivir la Copa!

Apenas se confirmó la clasificación de Paraguay al gran torneo internacional de 2026, Tigo sorprendió con el lanzamiento de “Copa Iconic”, una promoción pensada para que sus clientes vivan esta fiesta del fútbol desde el lugar de los hechos.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 13:54
Tigo invita a sus clientes a acompañar a la Albirroja en la cita deportiva internacional.
Tigo invita a sus clientes a acompañar a la Albirroja en la cita deportiva internacional.

La promo ya está activa y premiará a clientes de todo el país con cuatro viajes todo incluido (para ganador y acompañante) para alentar a la Albirroja en sus dos primeros partidos del certamen.

Pero eso no es todo: también se sortearán más de 100 premios Samsung, entre televisores, smartphones, tabletas, relojes inteligentes y auriculares.

Lo mejor: no hace falta inscribirse ni llenar formularios. Los clientes de Tigo participan automáticamente.

¿Cómo? Sumando cupones por cada pago en fecha, nuevas contrataciones, recargas digitales, paquetigos ilimitados o compras de celulares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hinchas albirrojos celebran con Tigo la clasificación al 2026, en el lanzamiento oficial de la promo “Copa Iconic”, que llevará a clientes a vivir el torneo más esperado junto a la Selección Paraguaya.
Hinchas albirrojos celebran con Tigo la clasificación al 2026, en el lanzamiento oficial de la promo “Copa Iconic”, que llevará a clientes a vivir el torneo más esperado junto a la Selección Paraguaya.

Todo lo que se hace con la línea o servicio suma chances.

Para saber cuántos cupones se tiene acumulados, solo hay que escribir al WhatsApp +595981611611.

Los sorteos ya tienen fecha:

• 10 de diciembre de 2025.

• 2 de febrero de 2026.

• 4 de junio de 2026.

Toda la información sobre bases, condiciones y más detalles están disponibles en www.tigo.com.py y en los canales oficiales de Tigo.

Un detalle importante: Tigo nunca va a pedir códigos, links ni datos personales para participar o ganar o retirar un premio. El ganador va a enterarse por los medios oficiales.

Enlace copiado