Expo Negocios 2025: innovación, tradición y nuevas experiencias

La Expo Negocios 2025 volvió a confirmar su importancia como espacio de encuentro empresarial, networking y aprendizaje. Durante dos jornadas, marcas reconocidas presentaron sus últimas innovaciones, combinando tradición y visión de futuro para conquistar al consumidor paraguayo.

Cafepar sorprendió con la introducción de la prestigiosa marca italiana de pastas Agnesi, con más de 200 años de trayectoria.

“Queremos llevar calidad a cada hogar y cada momento en familia o con amigos”, expresó Mathías Rojas, gerente de Marketing. Elaboradas con sémola de trigo duro, las pastas prometen una experiencia auténtica y premium, disponibles ya en cadenas de supermercados, en la tienda física y en el e-commerce de la compañía.

Por su parte, Habacorp llevó al público a un recorrido por el mundo del tabaco a través de su Tabacco Corner. Ricardo Olmedo, jefe comercial, destacó la amplia variedad de habanos, puros y cigarros de República Dominicana, Nicaragua, Cuba y Brasil.

La propuesta se complementó con bebidas exclusivas, como rones añejos, ginebras europeas y Spirit, un trago listo para consumir lanzado este año. Una oferta pensada para maridar experiencias y consolidar la presencia de la marca en distintos segmentos.

En el sector del café, Café Quinto reafirmó su propósito de transformar la forma de consumir esta bebida en Paraguay. Su director, Fernando Vallese, explicó que la marca se distingue por “el valor del origen, el sabor y la experiencia”.

Con presencia en casi 200 cafeterías y más de 300 puntos de venta, la empresa proyecta el lanzamiento de cápsulas y la exportación de café tostado a mercados internacionales, destacando así el potencial de la industria paraguaya.

La novedad también llegó de la mano de Carozzi, empresa chilena con más de 125 años de trayectoria y presencia en Paraguay desde hace tres décadas. En la Expo presentó Vivo, su marca de productos saludables, enfocada en el bienestar y la energía.

Eduardo Ríos, gerente general, comentó que la propuesta incluye compotas de frutas 100%, cereales de avena, frutos secos y su más reciente innovación: barras de cereal con 15 gramos de proteínas, disponibles en sabores como caramelo y maní, coco, berries y chocolate.

“Hoy seguimos las tendencias globales, ofreciendo productos más saludables y opciones para distintos estilos de vida”, aseguró Ríos, destacando la estrategia de distribución que abarca supermercados, tiendas de conveniencia y alianzas con gimnasios.

La Expo Negocios 2025 se consolidó así como un escenario clave donde empresas locales e internacionales muestran su capacidad de adaptación, diversificación y compromiso con la calidad. Cafepar, Habacorp, Café Quinto y Carozzi dieron cuenta de que innovación y tradición pueden convivir, y que el consumidor paraguayo está cada vez más abierto a experiencias premium, saludables y memorables.