Pinedo Shopping: 13 años de innovación, expansión y liderazgo

En septiembre de 2012, Pinedo Shopping abrió sus puertas con la visión de convertirse en un centro estratégico para San Lorenzo y el área metropolitana. Ubicado frente al campus de la Universidad Nacional de Asunción, nació como respuesta al crecimiento urbano y al desafío de ofrecer un espacio comercial moderno, cercano y seguro.

Su impacto fue inmediato: con más de 60.000 m² de superficie, se convirtió en el shopping más grande del país, marcando un antes y un después en la historia del retail paraguayo. Desde entonces, Pinedo Shopping ha evolucionado como un modelo de innovación, expandiendo sus servicios, atrayendo marcas internacionales y posicionándose como un motor de desarrollo económico.

Uno de sus grandes diferenciales ha sido su arquitectura ecofriendly. Con áreas verdes, patios interiores, terrazas y sistemas de eficiencia energética, el diseño combina funcionalidad y sostenibilidad, creando una experiencia comercial que integra confort y respeto ambiental. Esta apuesta le permitió destacarse como referente en arquitectura comercial sostenible en Paraguay.

La expansión ha sido otra constante. Desde 2019, el shopping incorporó nuevos espacios que incluyen cine, gimnasio, casino y terrazas gastronómicas, reforzando su carácter de polo de entretenimiento. Durante 2024 y 2025, se sumaron marcas de prestigio internacional como Samsung, Jeep Apparel y Timberland, junto a firmas nacionales como Andrea María y Kekala, consolidando un mix comercial diverso y competitivo.

Más allá de las compras, Pinedo Shopping se ha posicionado como un espacio de encuentro. Su oferta gastronómica combina opciones locales e internacionales, mientras que eventos culturales y actividades recreativas refuerzan su papel como centro de integración social.

En el plano económico, el impacto ha sido significativo. La generación de empleo directo e indirecto, junto con el fortalecimiento de sectores como transporte, servicios y entretenimiento, lo convierten en un motor de progreso para San Lorenzo y sus alrededores. Cada ampliación representa nuevas oportunidades laborales y comerciales que consolidan su rol como actor clave del retail nacional.

Hoy, a 13 años de su inauguración, Pinedo Shopping se mantiene como un ícono metropolitano que equilibra tradición y modernidad. Con una visión de futuro enfocada en la innovación, la sostenibilidad y la expansión, continúa escribiendo su historia como uno de los proyectos empresariales más influyentes del país.