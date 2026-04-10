Y un día, ganó San Lorenzo

El encuentro resultó sumamente entretenido, con un protagonismo compartido donde cada propuesta encontraba una respuesta inmediata. En la disputa por la posesión, Guaraní intentó llevar los hilos del partido; sin embargo, San Lorenzo dejó claro que el “Aborigen” no podía descuidarse, respondiendo con transiciones rápidas que mantuvieron en alerta constante a la defensa rival.

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En los primeros compasses del encuentro el dueño de casa generó la primera aproximación clara mediante un centro rastrero de Duarte. Lo que parecía una acción inofensiva para Segovia se complicó cuando el esférico se le escurrió entre las piernas; el gran favorecido fue Barrios, quien se encontraba al acecho para sacar un derechazo que encontró la buena respuesta de Servio.

El “Aborigen” estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo de Iván Ramírez que exigió la intervención de Luis Franco, quien celebraba su cumpleaños con su debut en el arco “rayadito“, demostrando sus condiciones tras un derechazo de Ramírez que se estrelló por el larguero, el rebote fue conectado por Servín, pero el guardameta “santo” reaccionó de forma espectacular para sacar el esférico cuando ya tenía destino de red.

Sobre el cierre de la primera mitad el dueño de casa desperdició la oportunidad de inaugurar el marcador, en una acción que nació de la potencia de Galeano, quien superó la marca de Pérez con una diagonal de izquierda al centro para asistir con un pase filtrado a Duarte, quien en su afán por asegurar el tanto optó por la potencia y terminó elevando su remate por encima del travesaño.

La complementaria mantuvo la paridad en el juego, pero fue San Lorenzo quien logró romper el cero con la pelota parada, sacando provecho de la gran pegada de Villamayor, quien envió un centro entre la defensa y el portero, que Cáceres no alcanzó a conectar, pero su movimiento fue el distractor para confundir al guardameta “legendario”, permitiendo que Agüero apareciera por detrás para empujar el balón al fondo de la red.