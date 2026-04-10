Video: Astronautas de Artemis II amerizaron tras histórica misión a la Luna

Su nave espacial Orion atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 km/h, con temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius generadas por la fricción, y amerizó sin problemas en el océano Pacífico, gracias a grandes paracaídas.

Este descenso fue una “prueba de fuego” del escudo térmico de la nave, que protegió a la tripulación de altas temperaturas. La capsula de la tribulación se convirtió en una bola de fuego cuando ingresó a la atmósfera.

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La tripulación sintió que pesan cuatro veces más debido a la velocidad, que fue reducida con el despliegue de varios paracaídas antes de alcanzar el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego (California).

Los cuatro astronautas despegaron el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida, para una misión que orbitó el satélite natural -sin alunizar- y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde 1972.

Después de haber recorrido más de 1,1 millones de kilómetros (unas 694.481 millas), Orión amerizó y es recuperada por las fuerzas armadas estadounidenses. Según los datos oficiales, la misión Artemis II tuvo una duración oficial de 9 días, 1 hora, 32 minutos y 15 segundos.

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Todos los astronautas están bien

Cuatro médicos de la Marina ingresaron dentro de la nave y uno de ellos informó de que todos los astronautas están bien y están siendo estabilizados y preparados para salir de la nave.

Cuando los astronautas salgan de la nave serán llevados a una plataforma inflable, donde los recogen dos helicópteros y los trasladan a la enfermería de un barco, para después hacer otras revisiones médicas en tierra.

Entre tanto, Orión será remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy, en Florida, después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros (694.481 millas).

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