Anuncian sábado cálido, pero con tormentas eléctricas

Según el reporte de la meteoróloga de turno, Ana Pereira, el fenómeno impactará con mayor intensidad en el centro, sur y este de la región Oriental. En estas zonas, los acumulados de agua podrían oscilar entre los 70 y 100 mm, aunque las autoridades advierten que estas cifras podrían ser incluso superiores de manera puntual debido a la fuerza de los núcleos de tormenta.

El pronóstico destaca la alta probabilidad de que ocurran fenómenos de tiempo severo de forma localizada. Debido a la energía acumulada y la dirección de los vientos del sector noreste, no se descartan ráfagas de viento fuertes y una intensa actividad eléctrica que acompañe las precipitaciones durante toda la jornada sabatina.

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En cuanto al ambiente, se prevé un sábado con temperaturas máximas diferenciadas por regiones. Mientras que en la región Oriental los termómetros marcarán entre 24 y 30 °C, en la región Occidental el calor será más persistente, con máximas que se situarán entre los 31 y 32 °C, manteniendo un clima pesado previo a la llegada de las lluvias.

Las condiciones de inestabilidad no darán tregua inmediata, ya que se pronostica que las lluvias y tormentas persistan durante el domingo 12. Esta situación configura un fin de semana marcado por el mal tiempo en gran parte del país, obligando a la ciudadanía a tomar precauciones ante posibles raudales o cortes de energía en zonas vulnerables.