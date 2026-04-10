Combustible en la frontera entre Paraguay y Brasil: dinámica de precios favorece a PJC pese a reciente aumento en nuestro país

El reciente incremento de precios de los distintos tipos de combustible, sin dudas, significó un golpe al bolsillo de los consumidores; sin embargo, en promedio, en la frontera seca entre Paraguay y Brasil, sigue siendo más conveniente comprar los derivados del petróleo en la ciudad de Pedro Juan Caballero que en Ponta Porã en la mayoría de los casos. La nafta común cuesta en promedio 800 guaraníes menos en esta capital departamental que en la vecina ciudad y el diésel está más barato en 90 guaraníes. El combustible que sí, en promedio, cuesta casi 500 guaraníes menos en Brasil es la nafta común, según los datos.

¿Cuáles son los precios?

Desde la Asociación Comercial de Ponta Porã, informaron que la nafta súper cuesta en promedio 7.60 reales, que al cambio actual equivale a poco más de 8.600 guaraníes, la nafta común está a 6.58 reales, poco más de 8.000 guaraníes, mientras que el diésel cuesta 7.59 reales el litro, que equivale a 9.260 de la moneda nacional. La diferencia más importante en el precio se nota en la nafta común, que cuesta en promedio más de 8.000 guaraníes en Ponta Porã, mientras que en Paraguay se comercializa en promedio a 7.200 guaraníes.

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Cabe señalar que se han dado varios escenarios particulares en el mercado fronterizo por la variación de los precios en determinados momentos de una misma temporada. “Hay época en que la dinámica favorece a los comerciantes paraguayos y otras veces a los brasileños”, indicaron desde la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero.