Personal acompaña a Funca en marco del octubre rosa

En este contexto, se realizó el lanzamiento de la Serenata rosa 2025: Celebrando los 100 años de la guarania, que invita a la ciudadanía a sumarse a un evento donde el arte y la solidaridad se unen para salvar vidas.

Según datos del Global Cancer Observatory, con un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, el cáncer de mama puede tener una tasa de supervivencia de hasta el 95%. Por eso, Funca insiste en la necesidad de realizar mamografías anuales a partir de los 40 años, junto con los controles médicos correspondientes.

El concierto será el jueves 23 de octubre, a las 20:30, en el Anexo II del Club Centenario, e incluirá una cena show, con Susan Zaldívar, el Ensamble Folclórico de la OSN y el Conjunto Folclórico Municipal de Asunción.

Las entradas están disponibles a través de Passline.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy