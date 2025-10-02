“Librería San Macario” ganó el Premio Beatriz

Los integrantes del jurado, integrado por Sonja María Steckbauer, Fernando Pistilli y Guido Rodríguez Alcalá, por unanimidad dieron el premio a la obra Librería San Macario, de Carlos Martín Noguera Bazzano, quien utilizó el seudónimo de Stabilitas.

El premio consiste en 6.000 dólares y la publicación de 500 ejemplares, además del respaldo oficial de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y NGO SAECA, impulsores de esta iniciativa.

Guido Rodríguez Alcalá destacó la calidad de las obras presentadas, subrayando que el certamen continúa revelando voces nuevas y con gran potencial en la narrativa nacional.

Rodríguez Alcalá se mostró satisfecho con el nivel de las obras presentadas en esta tercera edición. “Siempre hay que optar por una, pero había más de una novela realmente meritoria”, opinó.

