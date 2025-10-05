CLYFSA es reconocida por su proyecto de eficiencia energética

La entrega del galardón tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Santiago de Chile, en el marco de la X Semana de la Energía 2025, espacio que convoca anualmente a autoridades, empresas y referentes del sector energético de toda América Latina y el Caribe.

En representación de CLYFSA recibieron el premio la Lic. Pauline Ocampos, directora ejecutiva; el Ing. Eder Paredes, gerente técnico; el Ing. Nahuel Álvarez, asistente de gerencia técnica, y Walter Furler, miembro del directorio.

Innovación paraguaya que inspira

Durante la ceremonia, autoridades y especialistas presentes expresaron su admiración por la innovación y el impacto del trabajo presentado por CLYFSA, subrayando que el mismo constituye un avance significativo y un modelo de buenas prácticas para las empresas distribuidoras de la región.

El proyecto de Mejoramiento del factor de carga integra soluciones tecnológicas y estratégicas que permiten optimizar el uso de la infraestructura existente, reducir pérdidas técnicas, incrementar la eficiencia operativa y garantizar una distribución más equilibrada de la energía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos logros se traducen en beneficios directos para la sostenibilidad del sistema eléctrico, al tiempo que lo convierten en una iniciativa replicable en otras empresas de la región.

Con este prestigioso reconocimiento, CLYFSA reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en la distribución de energía eléctrica, consolidándose como una de las empresas distribuidoras más destacadas de la región y posicionando al Paraguay como referente en gestión energética moderna y responsable.