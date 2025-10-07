Empresariales

Diesa presenta el primer “Honda Stage” del país

De la mano de Diesa y Vicar SA, junto a la Rock&Pop, se realizó el primer “Honda Stage” en Paraguay, una experiencia única que forma parte del ADN paraguayo y celebra nuestra música, cultura además de la pasión que impulsa a avanzar, sobre dos y cuatro ruedas.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 01:00
Directivos de Honda y Diesa presentaron el evento.
Directivos de Honda y Diesa presentaron el evento.SILVIO ROJAS

El “ADN paraguayo” representa el espíritu emprendedor, la energía y la creatividad de nuestra gente; valores que Honda comparte y busca reflejar en cada uno de sus productos y experiencias. Este evento fue una muestra de esa conexión genuina entre la marca y el público local.

El encuentro reunió a clientes, fanáticos y amantes de la música, con las presentaciones de Ese Ka’a, Salamandra y Vartan, además de la exhibición de los modelos más destacados de Honda Autos y Honda Motos. Asimismo, el evento contó con la presencia de Ishii San, vicepresidente de Honda Latinoamérica y directivos de Diesa.

Con una puesta en escena vibrante y el sello característico de la marca, el “Honda Stage” marcó el inicio de una nueva forma de vivir el espíritu de la marca y celebrar, una vez más, lo mejor del ADN paraguayo.

Enlace copiado