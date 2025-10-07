Diesa presenta el primer “Honda Stage” del país

El “ADN paraguayo” representa el espíritu emprendedor, la energía y la creatividad de nuestra gente; valores que Honda comparte y busca reflejar en cada uno de sus productos y experiencias. Este evento fue una muestra de esa conexión genuina entre la marca y el público local.

El encuentro reunió a clientes, fanáticos y amantes de la música, con las presentaciones de Ese Ka’a, Salamandra y Vartan, además de la exhibición de los modelos más destacados de Honda Autos y Honda Motos. Asimismo, el evento contó con la presencia de Ishii San, vicepresidente de Honda Latinoamérica y directivos de Diesa.

Con una puesta en escena vibrante y el sello característico de la marca, el “Honda Stage” marcó el inicio de una nueva forma de vivir el espíritu de la marca y celebrar, una vez más, lo mejor del ADN paraguayo.