Híbridos, eléctricos y planes especiales

Durante la inauguración de la feria, Miguel Carrizosa, presidente de Cadam, agradeció a los aliados estratégicos por su apoyo y destacó las ventajas de la política económica paraguaya, pero lanzó un enérgico llamado a las autoridades para poner fin a la importación de vehículos altamente contaminantes y peligrosos.

Carrizosa elogió el marco regulatorio del país, señalando que favorece la inversión y la competitividad.

“Paraguay tiene la suerte de tener un esquema abierto, no proteccionista, que ayuda a la competitividad, a generar empleo y a poder ofrecer al cliente final lo último que existe. Eso no se da en todas partes del mundo como se da aquí en Paraguay”, afirmó el presidente de Cadam.

El directivo también resaltó el impacto de los acuerdos de cooperación, como el sistema de maquila para autopartes, que hoy día genera miles de empleos y se proyecta a alcanzar los mil millones de dólares en exportación en los próximos años.

Una gran variedad a disposición del público

Cadam Motor Show 2025 ofrece a los visitantes la oportunidad de ver y comparar lo último en tecnología y diseño automotor, incluyendo una variada gama de modelos con motores flex, diésel, nafteros, híbridos y eléctricos.

El presidente de Cadam destacó que el evento es un compromiso de la cámara con la calidad y la experiencia del consumidor.

Las marcas y las entidades financieras aliadas (incluyendo Banco Itaú, Banco Atlas, Banco Familiar, GNB, BNF y varias cooperativas) ofrecen planes especiales y tasas preferenciales exclusivas durante la feria, permitiendo financiamientos de hasta 84 meses al 8% en guaraníes.

Los visitantes pueden acceder a vehículos más seguros, eficientes y sostenibles, accediendo a lo más moderno y vanguardista de los fabricantes internacionales. “Esta iniciativa reúne a las principales marcas de vehículos en un solo lugar, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del sector automotor en el país”, concluyó Carrizosa.

La feria está abierta al público hasta el 12 de octubre, invitando a toda la familia a conocer las tendencias de la movilidad y aprovechar las condiciones únicas para adquirir su primer vehículo 0 km o renovar el actual.