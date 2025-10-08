La nueva Haval H6, la SUV más vendida de GWM en el mundo, llega a Paraguay

Con versiones híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV), el modelo inaugura una nueva etapa de tecnología, eficiencia y sostenibilidad en el mercado automotor paraguayo.

La presentación se realizó en el stand de GWM, montado en Cadam Motor Show, donde se puede apreciar hasta el domingo 12 del corriente, de 10:00 a 22:00, en el nivel -3 de Paseo La Galería.

El lanzamiento, realizado con gran expectativa, refuerza la apuesta del Grupo Santa Rosa por impulsar la movilidad eléctrica en el país.

“Es un modelo muy importante para la marca. La H6 fue durante mucho tiempo el auto más vendido en China, con más de 4 millones de unidades en más de 55 países”, destacó Agustín Varela, director ejecutivo de Santa Rosa Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Varela subrayó que esta tercera generación “no solo trae cambios estéticos, sino también mucha tecnología aplicada, especialmente en eficiencia de combustible”.

Con un consumo promedio de entre 6 y 7 litros cada 100 kilómetros, la SUV promete una autonomía combinada de hasta 950 kilómetros.

Incorpora un completo paquete de más de 12 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), incluyendo Control Crucero Adaptativo (ACC), Frenado Automático de Emergencia (AEB) y Asistente de Estacionamiento Autónomo.

En cuanto a Confort y Conectividad, el interior de lujo muestra un diseño sofisticado, asientos de cuero, cargador inalámbrico, techo panorámico y una gran pantalla táctil de 14.6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico.

“El mercado paraguayo está cada vez más preparado para este tipo de tecnologías. Tenemos un producto global, probado y con altos estándares de seguridad”, añadió.

Por su parte, Fernando Correa, gerente comercial del Grupo Santa Rosa, resaltó el posicionamiento internacional del modelo. “La H6 no solo es un ícono en China, donde lideró ventas durante más de ocho años, sino que también se encuentra en el top 10 mundial y fue el híbrido más vendido en Brasil en 2024”.

El modelo llega con dos versiones: la híbrida autorecargable y la híbrida enchufable, con precios de lanzamiento desde USD 28.990 y USD 31.990 respectivamente.

Ambas ofrecen gran potencia —hasta 322 HP— y un diseño completamente renovado.

“El segmento de las SUV híbridas está creciendo fuertemente en Paraguay, y la H6 viene a consolidar ese interés con su diseño, potencia y autonomía”, explicó Correa.

El Grupo Santa Rosa continúa expandiendo su presencia en el país con una amplia red de sucursales, talleres y centro de distribución de repuestos originales, asegurando una experiencia de posventa de primer nivel para todos los clientes de GWM, con nuevos locales en Ciudad del Este, Santa Rita y Asunción, impulsando el acceso a vehículos más eficientes y sofisticados.

“Estamos muy contentos con la respuesta del público. Los clientes valoran el ahorro, la tecnología y el respaldo de una marca que crece en toda la región”, concluyó Varela.

Este importante lanzamiento es posible gracias a la solidez del Grupo Santa Rosa, que desde 2024 es el representante oficial de GWM en Paraguay demostrando su firme apuesta al desarrollo automotor del país.

La llegada de la nueva Haval H6 renueva la oferta en el segmento de SUV, demostrando la alianza estratégica entre una marca global líder como GWM y un grupo automotor con la experiencia y el prestigio de Santa Rosa en el mercado paraguayo.