Grupo Santa Rosa y JAC Motors impulsan la movilidad sostenible en Paraguay

El Grupo Santa Rosa, representante oficial de JAC Motors en Paraguay, presentó oficialmente el nuevo JAC RF8 PHEV, un modelo que redefine los estándares de la movilidad sostenible en el país. Este vehículo tipo minivan, con capacidad para siete pasajeros, combina lujo, espacio y tecnología híbrida enchufable de última generación.

“El arribo del RF8 PHEV marca un antes y un después en nuestra visión de movilidad”, destacó Fernando Correa, gerente comercial del Grupo Santa Rosa. “Ofrecemos a las familias paraguayas un vehículo que conjuga confort, potencia y conciencia ambiental”, agregó.

El JAC RF8 PHEV alcanza una autonomía combinada de hasta 1.150 kilómetros gracias a su motor 1.5 naftero y dos motores eléctricos, con una potencia conjunta de 416 HP y un torque de 745 Nm. En modo 100% eléctrico, puede recorrer hasta 116 km, brindando eficiencia sin comprometer el desempeño.

En materia de confort, el modelo incorpora asientos tipo capitán reclinables con masaje, aire acondicionado trizona, conectividad total mediante Android Auto y Apple CarPlay, y múltiples asistentes de conducción que garantizan seguridad y comodidad premium.

El lanzamiento se realizó en el marco del Cadam Motor Show, reafirmando la apuesta del Grupo Santa Rosa y de JAC Motors por una movilidad más limpia, moderna y conectada. El RF8 PHEV ya se encuentra disponible en el showroom exclusivo de la marca, con un precio promocional de USD 38.990.

Con presencia en más de 130 países, JAC Motors continúa consolidando su liderazgo global en el desarrollo de vehículos de nueva energía, y el Grupo Santa Rosa fortalece su compromiso con un Paraguay más verde y tecnológico.