Lanzan el mayor fondo de inversión inmobiliaria del país

Ofrece a los inversores un ticket mínimo de US$ 250.000 correspondiente a 250 cuotas de US$ 1.000, con un horizonte de inversión de entre 8 y 15 años y una TIR proyectada de 13% anual en dólares.

Los aportes parciales de capital son hasta el tercer año y los rendimientos semestrales a partir del quinto año.

“Link Center es el fondo de inversión más grande de la historia del país. Es una oportunidad única para participar como propietarios a través de una cuota parte en un desarrollo inmobiliario de gran escala, a través de un vehículo regulado y transparente”, señaló César Paredes, presidente de Cadiem Administradora de Fondos Patrimoniales SA.

“Entre las grandes ventajas que ofrece está la participación flexible con aportes graduales de capital según avances de obras y la posibilidad de liquidez de cuotas. Además, el ingreso al proyecto ‘en pozo’ permite generar rentabilidad desde la valorización y la plusvalía sumando a los rendimientos por los futuros alquileres”, agregó.

Como ventaja impositiva ofrece la exoneración del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) y su liquidez a través de la Bolsa de Valores en mercado secundario, de manera parcial o total.

El proyecto nace de una alianza entre Cresia, desarrolladora del grupo Codas Vuyk, y Cadiem, administradora líder del mercado de capitales paraguayo.

Link Center, desarrollado por el estudio internacional de arquitectura y urbanismo Gómez Platero, es un complejo de usos mixtos de más de 100.000 metros cuadrados que será construido en la Quinta Dumot, sobre avenida Aviadores del Chaco.