Lanzan el mayor fondo de inversión inmobiliaria del país

El Fondo de Inversión Inmobiliario Link Center, administrado por Cadiem Administradora de Fondos, representa el mayor vehículo financiero de este tipo en la historia del Paraguay, por valor de US$ 105 millones.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 01:00
Responsables del Fondo de Inversión Inmobiliario Link Center.
Responsables del Fondo de Inversión Inmobiliario Link Center.

Ofrece a los inversores un ticket mínimo de US$ 250.000 correspondiente a 250 cuotas de US$ 1.000, con un horizonte de inversión de entre 8 y 15 años y una TIR proyectada de 13% anual en dólares.

Los aportes parciales de capital son hasta el tercer año y los rendimientos semestrales a partir del quinto año.

“Link Center es el fondo de inversión más grande de la historia del país. Es una oportunidad única para participar como propietarios a través de una cuota parte en un desarrollo inmobiliario de gran escala, a través de un vehículo regulado y transparente”, señaló César Paredes, presidente de Cadiem Administradora de Fondos Patrimoniales SA.

“Entre las grandes ventajas que ofrece está la participación flexible con aportes graduales de capital según avances de obras y la posibilidad de liquidez de cuotas. Además, el ingreso al proyecto ‘en pozo’ permite generar rentabilidad desde la valorización y la plusvalía sumando a los rendimientos por los futuros alquileres”, agregó.

Como ventaja impositiva ofrece la exoneración del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) y su liquidez a través de la Bolsa de Valores en mercado secundario, de manera parcial o total.

El proyecto nace de una alianza entre Cresia, desarrolladora del grupo Codas Vuyk, y Cadiem, administradora líder del mercado de capitales paraguayo.

Link Center, desarrollado por el estudio internacional de arquitectura y urbanismo Gómez Platero, es un complejo de usos mixtos de más de 100.000 metros cuadrados que será construido en la Quinta Dumot, sobre avenida Aviadores del Chaco.

