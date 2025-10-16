XI Congreso de Psiquiatría reunirá a referentes del área

Este encuentro reunirá a referentes nacionales e internacionales para debatir los principales desafíos y avances en torno a la salud mental, un tema cada vez más relevante para la sociedad.

La conferencia de prensa de lanzamiento se realizó en el local EduQ Home de Quimfa, en el Complejo Textilia, con la presencia de especialistas que destacaron la importancia de promover el acceso al conocimiento y derribar estigmas vinculados a la salud mental.

La doctora Viviana Riego Meyer, psiquiatra y presidenta electa de la Asociación Paraguaya de Psiquiatras, explicó que el congreso abordará la salud mental como un aspecto integral, basado en evidencia científica, pero también con foco en la comunidad y el bienestar general.

“Buscamos enseñar a cuidar la salud mental y generar conciencia en las nuevas generaciones”, manifestó la profesional.

El evento contará con cursos precongreso sobre trastornos del sueño e inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica, además de simposios, mesas redondas y conferencias sobre depresión, suicidio, trastorno bipolar, psicosis y neurodesarrollo.

De la misma manera se analizarán los trastornos alimentarios, los trastornos del estado de ánimo y la relación entre la salud mental y la física.

El congreso está dirigido no solo a psiquiatras, sino también a psicólogos, médicos generales, docentes y estudiantes, promoviendo una visión interdisciplinaria.

Para los interesados en asistir al evento, las entradas ya están disponibles para la venta a través de Ticketea.