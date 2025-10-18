Viví nuevas experiencias con Sudameris y Copa Airlines

Ahora, los clientes pueden canjear sus puntos Sudameris Club por millas ConnectMiles, el programa de recompensas de Copa Airlines.

Convertí tus puntos en millas

De esta manera, los usuarios pueden acceder a una red global de destinos gracias a Copa Airlines, la red Star Alliance y otras aerolíneas asociadas.

Desde escapadas soñadas hasta viajes por trabajo o estudios, los puntos acercan más a vivir experiencias inolvidables alrededor del mundo.

Algunos destinos a los que se puede volar saliendo desde Asunción son Cancún, Miami, Punta Cana, Panamá, Nueva York, Ciudad de México, Orlando, Bogotá, Cartagena y Washington DC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La manera de acceder a los puntos

El proceso de canje es 100% digital, ágil y transparente.

Se realiza de manera fácil desde el sitio web www.sudamerisclub.com.py.

Está disponible para todos los clientes activos de Sudameris que formen parte del programa Sudameris Club.

Esta alianza reafirma el compromiso de Sudameris con sus clientes.

El objetivo es transformar los puntos en oportunidades reales para descubrir el mundo, crear recuerdos inolvidables y acercarlos a sus sueños, tanto personales como profesionales.

“Transformá tus puntos en millas y empezá a planificar tu próximo destino hoy mismo. Con Sudameris Club, tus puntos vuelan”, invitan.

Para más información ingresar a www.sudamerisclub.com.py. También se encuentran en sus redes sociales: Facebook, Instagram y LinkedIn como @sudamerispy.