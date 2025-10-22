El sueño del nuevo espacio de hidroterapia

Este logro fue posible gracias a la solidaridad de la ciudadanía, que permitió superar la meta en la Maratón Teletón 2024, haciendo posible la habilitación de este servicio tan valioso.

Con la apertura de la piscina de hidroterapia, se ofrecerán más de 7.500 atenciones anuales a bebés, niños y adolescentes que asisten al Centro de Rehabilitación Integral de Asunción, provenientes de distintas regiones del país.

El 7 y 8 de noviembre próximo todo Paraguay volverá a latir al ritmo de la solidaridad con Teletón 2025. Cada aporte, cada gesto, será un abrazo de esperanza para miles de familias que reciben una atención gratuita e integral en la Fundación Teletón. Juntos demostramos que cuando nos unimos, el amor y la solidaridad no tienen límites.