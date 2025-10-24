Pulp Empanada Fest 2025: sabor, música y tradición en el Puerto

El próximo 8 de noviembre el Puerto de Asunción se convertirá en el epicentro del sabor y la diversión con una nueva edición del Pulp Empanada Fest, el festival gastronómico que rinde homenaje a uno de los platos más queridos por los paraguayos: la empanada.

Organizado por Pulp, la emblemática marca paraguaya de gaseosas, y producido por Mucho Flow, el evento celebra su cuarta edición con una propuesta totalmente renovada que combina gastronomía, música y tradición popular en un entorno familiar y festivo.

El Pulp Empanada Fest 2025 reunirá a más de 20 locales reconocidos por sus empanadas, entre ellos El Bolsi, Mingo, Paru, La Picanta, Don Oso, Kily, Bar Leo, En lo de Ña Doris, Las Hermanas Marchela, Pronto Empanadas y Lomas, además de muchas otras marcas que prometen deleitar al público con sus recetas y variedades.

El festival abrirá sus puertas de 11:00 a 23:00, ofreciendo una jornada completa de sabor, entretenimiento y buena música. Como cada año, la propuesta se extiende más allá de la gastronomía, sumando actividades para toda la familia, espacios recreativos, un área exclusiva para niños y un sector de comedor climatizado, diseñado para brindar comodidad y frescura a los asistentes. Además, habrá estacionamiento tarifado, facilitando el acceso al público.

La música será otro de los grandes atractivos del día. La programación incluye una amplia agenda de presentaciones en vivo: un DJ invitado para iniciar la jornada, seguido por un espectáculo de arpa y folklore, el show infantil de Abracadante, y luego la participación de artistas nacionales, como Legión, Mario Ferreiro, DJ Faro y Kita Pena, quienes aportarán ritmo y energía a la celebración.

Las entradas ya están disponibles a través de TUTI y el precio es de G. 20.000, para niños de 6 a 12 años, y G. 30.000, para adultos. Cada ticket incluye una mini Pulp y un bono de G. 5.000 para canjear durante el evento.

Más que un festival gastronómico, el Empanada Fest se ha consolidado como un espacio de encuentro cultural que celebra la identidad paraguaya a través de sus sabores, su música y su gente. En cada edición, Pulp renueva su compromiso con las tradiciones locales, impulsando eventos que fomentan la convivencia, el disfrute y el orgullo por lo nuestro.

En esta cuarta edición las empanadas y la Pulp vuelven a ser protagonistas de una jornada que promete emociones, buena comida y momentos compartidos. Porque cuando el sabor y la música se encuentran, el resultado es una fiesta que solo puede celebrarse al estilo paraguayo.