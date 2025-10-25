Automotor reabrió su local en Paseo La Galería

El nuevo local, de diseño minimalista y contemporáneo, reflejó la esencia de las marcas que la compañía representa, combinando líneas puras, iluminación cálida y materiales de alta calidad.

En este entorno sofisticado, asesores especializados acompañaron a los clientes en la elección de su próximo vehículo, ofreciendo atención personalizada y test drives de los modelos más destacados del portafolio Automotor. Además, los visitantes accedieron a promociones y beneficios exclusivos durante la reapertura.

Entre las novedades, se destacó una zona de espera amplia y confortable, pensada para ofrecer una experiencia automotriz integral. Con esta renovación, Automotor reafirmó su compromiso con la excelencia, el diseño y la innovación, consolidando su liderazgo en el sector automotriz paraguayo.