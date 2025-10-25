Empresariales

Automotor reabrió su local en Paseo La Galería

Automotor celebró la reapertura de su showroom en Paseo La Galería, invitando al público a descubrir una experiencia renovada donde la elegancia y la innovación se encontraron en un mismo espacio.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 01:00
El local está en el nivel 1 de la torre 2 de Paseo La Galería.Fernando Romero, ABC Color

El nuevo local, de diseño minimalista y contemporáneo, reflejó la esencia de las marcas que la compañía representa, combinando líneas puras, iluminación cálida y materiales de alta calidad.

En este entorno sofisticado, asesores especializados acompañaron a los clientes en la elección de su próximo vehículo, ofreciendo atención personalizada y test drives de los modelos más destacados del portafolio Automotor. Además, los visitantes accedieron a promociones y beneficios exclusivos durante la reapertura.

Entre las novedades, se destacó una zona de espera amplia y confortable, pensada para ofrecer una experiencia automotriz integral. Con esta renovación, Automotor reafirmó su compromiso con la excelencia, el diseño y la innovación, consolidando su liderazgo en el sector automotriz paraguayo.