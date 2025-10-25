Preparan la tercera edición de ExpoVet

Los referentes del sector estiman que cerca de US$ 100 millones anuales es lo que mueve el rubro que cuenta con una gran diversificación de productos.

La organización destaca el crecimiento de laboratorios y empresas de ganadería que están lanzando nuevos productos y balanceados dirigidos al sector, además de un crecimiento de dos dígitos reportado por empresas del rubro.

“Vemos crecimiento y diversificación. Sobre todo que los laboratorios nacionales están abordando soluciones a las inquietudes de los profesionales de salud de mascotas, que en pasadas ediciones dejaron saber sus necesidades, y la respuesta se presenta al mercado nacional en relativamente poco tiempo. Esto demuestra que nuestro evento es una caja de resonancia”, dijo Carla Núñez, de la firma Market Comunicaciones, una de las organizadoras.