Coca-Cola Paresa es reconocida en Merco 2025

Este reconocimiento, otorgado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) reunió a líderes empresariales, directivos de comunicación y referentes del ámbito corporativo nacional.

Además, Coca-Cola Paresa fue premiada por contar con el mejor equipo de comunicación del país, según la categoría Mejores equipos de comunicación para los periodistas del mismo ranking.

Este resultado destaca el liderazgo de la compañía en gestión, transparencia y confianza institucional, y refleja el valor estratégico de la comunicación corporativa en la construcción de reputación.

El ranking Merco, que llega por primera vez a Paraguay, evalúa a las empresas con mayor reputación del país mediante una metodología 360°, combinando la opinión de distintos públicos con más de 200 indicadores objetivos de gestión, con auditoría externa e independiente.

