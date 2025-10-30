Farmacia Catedral promueve la disposición segura de fármacos

Con fin de proteger la salud pública y contribuir al cuidado del medio ambiente, se presentó el proyecto “Promoviendo la disposición segura de medicamentos vencidos en el hogar para un futuro sostenible”.

El programa, de carácter educativo, social y ambiental, busca fomentar en la ciudadanía el hábito de descartar correctamente los medicamentos vencidos o no utilizados, evitando que estos residuos sean eliminados junto con la basura común o arrojados al agua, donde pueden generar efectos nocivos tanto para las personas como para los ecosistemas.

Como parte de la primera fase, Catedral habilitará puntos seguros de recolección en 25 de sus sucursales, donde los clientes podrán depositar los fármacos que ya no utilicen. Posteriormente, Tayi Ambiental se encargará de su gestión y tratamiento conforme a las normativas ambientales vigentes, garantizando una disposición final segura y responsable.

“Los medicamentos vencidos constituyen residuos potencialmente peligrosos. Su eliminación inadecuada representa un problema que requiere la colaboración de todos los actores: autoridades, profesionales de la salud, industria y consumidores”, señalan desde la organización del proyecto.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Farmacia Catedral con la educación sanitaria, la sostenibilidad y la promoción de hábitos responsables. Con más de cien años de trayectoria, la cadena reafirma su papel como un actor clave en el cuidado integral de la salud y el entorno.