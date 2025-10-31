ALEX S.A. entrega una casa totalmente amoblada a una familia de Caaguazú

La vivienda tiene un costo total aproximado de G. 210 millones y fue adjudicada a Rubén Darío Monges Insfrán, trabajador de la construcción, quien vive junto a su esposa y sus dos hijos.

La entrega se realizó el pasado miércoles 29 de octubre en la nueva vivienda, en un ambiente de mucha emoción, con la presencia de familiares, representantes de la firma y medios de comunicación.

La empresa ALEX, líder en el rubro de electrodomésticos y muebles, celebró con esta entrega la confianza y preferencia de sus miles de clientes en todo el país.

Durante los dos meses que duró la promoción, los clientes de ALEX accedieron a ofertas, descuentos y sorteos especiales.

Por cada compra de G. 500.000, se otorgaba un cupón electrónico para participar en el sorteo final.

En total, casi 50.000 personas generaron 451.000 cupones, entre los cuales resultó ganador el caaguaceño Monges Insfrán.

El ganador de la vivienda manifestó que participó del sorteo gracias a que en mayo pasado realizó la compra de dos teléfonos celulares, los cuales adquirió a cuotas en la empresa ALEX.

Dijo que no pudo creer la noticia cuando recibió el llamado de su esposa, quien le avisó que vio en la televisión su nombre como ganador de la casa soñada.

Añadió que siempre soñó con una casa hermosa, con todos los equipamientos para su familia, y que ahora ese anhelo se hizo realidad.

Comentó además que se encontraba en proceso de construcción de una vivienda propia, pero reconoció que “estaba muy lejos de lo que ahora estoy teniendo”.

Por su parte, su esposa, Carina Valdez, indicó que ocasionalmente estaba viendo la televisión justo en el momento en que se realizaba el sorteo, y que quedó impactada al escuchar el nombre de su marido.

Aseguró que hasta ahora no puede creer el sueño que están viviendo, y que lo que parecía imposible hoy en día es una realidad.

Janeth Polanco, gerente de Marketing de ALEX, destacó que este es el tercer año consecutivo en que la empresa premia con una vivienda equipada.

“Estamos felices de acompañar el crecimiento de nuestros clientes, premiar su preferencia y demostrar nuestra gratitud por la dedicación y el amor incondicional que madres y padres brindan a sus familias”, expresó.

Con este acto, ALEX S.A. cierra una campaña más que exitosa e invita a todos los paraguayos a estar atentos al lanzamiento de su próxima promoción de fin de año, que promete más sorpresas y premios de gran valor para los clientes de todo el país.