FlexNet Paraguay celebra 15 años de liderazgo logístico

FlexNet Paraguay conmemora 15 años de trayectoria consolidándose como una de las empresas logísticas más sólidas del país, con una estructura moderna, un equipo en expansión y una apuesta estratégica por el comercio electrónico.

Desde sus inicios, la compañía asumió desafíos clave que definieron su posicionamiento actual, pasando de operar para un único cliente a convertirse en proveedor multicliente y desarrollando un centro logístico de gran escala, decisión que marcó un antes y un después en su crecimiento.

Durante su primera década, la empresa centró su estrategia en fortalecer su estructura, ampliar su cartera y sentar bases firmes para un crecimiento sostenido.

“Trabajamos mucho sobre el servicio que ofrecemos, sin perder el foco”, señaló su gerente general, Gabriel Sucharkiewicz, destacando que la eficiencia, gestión y liderazgo fueron claves para mantener el rumbo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la actualidad, FlexNet apuesta fuertemente al ecommerce, segmento en el que Paraguay presenta un crecimiento superior al promedio regional.

La compañía integra tecnología avanzada, trazabilidad y procesos ágiles para atender las demandas del cliente final, uno de los sectores más exigentes. Además, proyecta duplicar su estructura en los próximos cinco años, actualmente conformada por cerca de 100 colaboradores.

Desde el área financiera, la firma destaca que su evolución ha sido impulsada por una gestión estratégica y disciplinada, con inversiones constantes en infraestructura, software y capital humano.

“Siempre invertimos antes de que el requerimiento exista”, indicó Fabián Bagnasco, gerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, enfatizando la planificación y estabilidad financiera como pilares del crecimiento sostenible.

Con 15 años de historia, FlexNet reafirma su compromiso con la innovación, el desarrollo del talento y el impulso del sector logístico en Paraguay, buscando dejar un impacto positivo a largo plazo tanto en la industria como en su equipo.