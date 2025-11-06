Culmina XV edición del Customer Experience & Innovation Congress

A las 08:15 será el primer panel: El toque humano en tiempos de IA: el valor de la gestión del talento, con Mónica Dupleich (BM Group), Ulises Cabral (Mampower Group), Paula Pia Arier (Gestión Capital Humano), Franco Floridia (Gallumphing), Ariel Deligdisch (Grupo OLAM) y Claudio Rodríguez (RH - Rodríguez Hnos.).

A las 09:20 hablará Mónica Recalde de Giacomi, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre El futuro del trabajo: personas, tecnología y propósito.

A las 10:50 será el panel referente a La industria bancaria: digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad, con Lilian Villalba (Banco GNB Paraguay), José Szwako (Onnix), Estela Spelt (Banco Basa), Fabio Grigorjev (Evoltis), y Liz Cramer (presidente ejecutiva de Asoban - Asociación de Bancos del Paraguay).

A las 11:40 será la conferencia La revolución del Contact Center: transforma la experiencia y el ROI con agentes IA.

La charla estará a cargo de Lupe Valente (Senior Account Exectuive de Net2phone).

A las 13:30 está previsto el panel Innovación y experiencia del cliente en la tercerización de servicios y centros de contacto.

Estarán Angela Janzen (Directora Ejecutiva - Ja-dialog Paraguay), Mariano Bonfini (Gerente de Operaciones de Cidesa), Juan Pablo Ovando (Country Manager - APEX), José Ignacio Justiniano (Gerente General de Conecta), Enrique Duarte (Presidente de la UIP), y Javier Viveros (Viceministro, Rediex-MIC).

A las 14:30, Alison Townsend (Directora General de Rediex) hablará sobre Construir país también es construir marca.