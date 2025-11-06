Indian reinventa su experiencia de compra en Paseo La Galería

Indian, la marca de moda uruguaya más reconocida de la región, reabrió su tienda en Paseo La Galería, presentando un concepto totalmente renovado de diseño, producto y experiencia de compra.

Ubicada en el segundo piso del centro comercial, la nueva tienda incorpora la línea Indian Home y fue desarrollada bajo el nuevo layout de la marca. El concepto arquitectónico, moderno y minimalista, combina diseño y calidez para resaltar cada producto y ofrecer una experiencia de compra única centrada en el cliente.

Indian: moda versátil para todos los estilos

La propuesta de Indian está pensada para mujeres de todas las edades y estilos, destacándose por su gran variedad, versatilidad y constante renovación, junto con una excelente relación calidad-precio. Las colecciones son creadas por un equipo de diseño de producto que visita las capitales europeas más influyentes de la moda, reinterpretando tendencias con un sello propio y logrando prendas que combinan estilo, funcionalidad y versatilidad.

Para llevar la experiencia de compra a otro nivel, Indian incorpora estas líneas de productos en Paseo La Galería, ampliando su propuesta y sorprendiendo con cada detalle.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por un lado, Indian Home es una completa gama de artículos para el hogar que combinan diseño, funcionalidad y estilo.

Con Máximo se ofrece moda urbana masculina, diseñada para acompañar cada momento del día con estilo y comodidad.

Además, Indian cuenta con accesorios y regalos para todos los gustos.

Estos productos también se pueden encontrar en la tienda online: Indian.com.py.