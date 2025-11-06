Jarosky lanza PISO 4.0, para vivir con visión de futuro

Ubicado frente al Parque Salto del Guairá, PISO 4.0 es un edificio de 15 niveles que ofrece 84 departamentos desde el cuarto piso, con cocheras distribuidas en los tres primeros niveles.

El proyecto se destaca por su enfoque en la comodidad del inquilino y la creación de comunidad, con amenities distribuidos en todo el edificio y una terraza panorámica a más de 50 metros de altura.

Durante la presentación, Jazmín Arias, CEO y gerente general de Jarosky, compartió su entusiasmo por el éxito anticipado del proyecto.

“Feliz de presentar un proyecto que ya es éxito desde ya, teniendo en cuenta que ya vendimos el 50% de las unidades, una prueba más de que este desafío vale la pena”, declaró.

Arias explicó que la idea nació tras un viaje al extranjero, donde conoció desarrollos centrados en la experiencia del usuario.

“Este proyecto está pensado principalmente en quien lo habita. Es un producto muy vanguardista, con una idea de futuro que apunta a los clientes actuales, como la generación Z, que busca tener todas las comodidades en un solo lugar”, destacó.

Entre los espacios destacados, PISO 4.0 incluye coworking, supermercado abierto las 24 horas, sala gamer, sala de yoga, duchas para mascotas, parrillas compartidas, estaciones de bicicletas y cargadores para bicis y patinetas eléctricas.

Además, cuenta con piscinas, gimnasio, zona wellness y el innovador Auto Market 24hs.

Con tipologías que van desde monoambientes hasta departamentos de doble altura, PISO 4.0 ofrece opciones altamente demandadas en el mercado local.

Más info en jarosky.com.py, en las oficinas de Augusto Roa Bastos esq. Julián de la Herrería, Edificio Panambi, Paraná Country Club, Hernandarias, y al +595982000711.