Cereales SA celebra 56 años de innovación y crecimiento

Cereales SA, empresa pionera del Grupo Riquelme, celebra 56 años de compromiso con la calidad y la innovación.

Lo que comenzó en 1950 como una pequeña panadería se consolidó en 1969 como una de las principales industrias alimentarias del país, con marcas emblemáticas como Fideos Federal y Harinas Federal.

A lo largo de su historia, la compañía ha protagonizado una evolución constante, marcada por la modernización de sus procesos y la expansión de su capacidad productiva.

La planta de pastas secas de Capiatá, considerada una de las más modernas de Sudamérica, y los molinos propios en Hohenau y Asunción, aseguran el control integral de la cadena de valor, desde el trigo hasta el producto final.

El gerente general, Alberto Cruz, destacó que este nuevo aniversario llega con la meta de “duplicar el tamaño de la compañía y prepararla para los próximos 60 años”, impulsando el crecimiento del equipo humano y reafirmando el compromiso con la excelencia.

Entre los hitos más recientes se destaca la primera exportación de fideos Federal al mercado argentino, a través de la cadena de supermercados Coto.

Este paso histórico consolida la proyección internacional de la empresa y posiciona a Paraguay como un proveedor competitivo en la región.

Con una visión de futuro basada en la innovación, la sostenibilidad y la cercanía con sus consumidores, Cereales SA continúa fortaleciendo su legado y reafirmando su propósito de llevar calidad y confianza a la mesa de las familias paraguayas.