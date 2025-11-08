La marca CAT reabrió su tienda en el Shopping Mariscal

El nuevo local refleja la identidad auténtica de la marca y ofrece una experiencia de compra renovada para sus clientes.

Aunque la tienda abrió sus puertas al público el 28 de octubre, el pasado jueves 6 de noviembre se realizó el evento oficial de reapertura, cuando invitados y clientes pudieron conocer las últimas colecciones y disfrutar de una tarde distendida con música y un ambiente preparado especialmente para la ocasión.

Durante la jornada, los asistentes accedieron a una promoción especial del 20% off + 5% adicional con pagos vía QR de Itaú, además de la posibilidad de realizar sus compras en hasta 6 cuotas sin intereses, disponible exclusivamente durante el evento.

La tienda presenta una amplia variedad de calzados, indumentaria y accesorios, pensados para quienes buscan calidad, funcionalidad y estilo en su día a día.

Con esta reapertura, CAT reafirmó su compromiso de seguir ofreciendo productos de alta calidad e innovación, manteniendo la misma actitud que caracteriza a la marca a nivel mundial.

“Nos alegra acompañar el crecimiento y la renovación de marcas como CAT dentro del Shopping Mariscal. Este nuevo espacio representa una evolución en su propuesta, alineada con la experiencia moderna que buscamos ofrecer a nuestros visitantes”, destacó Silvia Oviedo, gerente del Shopping Mariscal.

Con esta reapertura, CAT renovó su presencia en el centro comercial y ofreció una experiencia cercana y dinámica a sus clientes, en un espacio pensado para vivir el espíritu de la marca.

Para más información, seguir sus redes sociales @shoppingmariscal o www.mariscal.com.py.