11 de noviembre de 2025 - 01:00

Boom inmobiliario de Ciudad del Este

Charo González durante su disertación, en la Expo Inmobiliaria.
Ciudad del Este fue escenario no solo de exposiciones inmobiliarias y nuevas propuestas de inversión, sino también de testimonios que revelan el dinamismo del rubro.

Entre ellos, destacó la participación de Charo González, reconocida profesional del sector, quien llegó como speaker invitada y compartió su visión sobre el crecimiento de la ciudad y la importancia de la capacitación en el ámbito inmobiliario.

“Estoy en el rubro hace ya 9 años, vine a Ciudad del Este y me encontré con una sorpresa muy agradable”, expresó.

Su sorpresa, contó, no fue menor: la ciudad que recordaba había cambiado por completo. “Ciudad del Este creció muchísimo y vendré más seguido para hacer negocios próximamente”, reveló.

Durante su participación, González destacó el potencial del mercado local y el interés creciente de compradores e inversionistas.

Además de analizar oportunidades, González habló de un tema que considera urgente: la formación profesional dentro del rubro.

Enfatizó que la falta de preparación técnica perjudica tanto a los vendedores como a los clientes. Por esa razón, sostiene, la capacitación es clave para mejorar la experiencia de los compradores y fortalecer la reputación del sector.

Para ella, la experiencia en esta expo fue sumamente enriquecedora en términos de contactos y networking.