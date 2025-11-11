Boom inmobiliario de Ciudad del Este

Entre ellos, destacó la participación de Charo González, reconocida profesional del sector, quien llegó como speaker invitada y compartió su visión sobre el crecimiento de la ciudad y la importancia de la capacitación en el ámbito inmobiliario.

“Estoy en el rubro hace ya 9 años, vine a Ciudad del Este y me encontré con una sorpresa muy agradable”, expresó.

Su sorpresa, contó, no fue menor: la ciudad que recordaba había cambiado por completo. “Ciudad del Este creció muchísimo y vendré más seguido para hacer negocios próximamente”, reveló.

Durante su participación, González destacó el potencial del mercado local y el interés creciente de compradores e inversionistas.

Además de analizar oportunidades, González habló de un tema que considera urgente: la formación profesional dentro del rubro.

Enfatizó que la falta de preparación técnica perjudica tanto a los vendedores como a los clientes. Por esa razón, sostiene, la capacitación es clave para mejorar la experiencia de los compradores y fortalecer la reputación del sector.

Para ella, la experiencia en esta expo fue sumamente enriquecedora en términos de contactos y networking.