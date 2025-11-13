Aposta.la y la APF lanzan el Torneo Nacional de eSports

El evento busca unir el entretenimiento digital con el deporte formal, ofreciendo a los jóvenes una plataforma legítima, inclusiva y con proyección internacional.

“Este es el comienzo de una nueva etapa para el deporte paraguayo, donde la pasión por competir se encuentra con la innovación digital. Apostamos a los eSports como una nueva forma de representar al país con talento, estrategia y fair play”, señaló Alejandro Tamayo, gerente general de Aposta.la.

“Estamos emocionados de lanzar este torneo de E-games, una iniciativa innovadora que nos permite conectar con nuestra audiencia más joven y apasionada. En la APF, entendemos la importancia de evolucionar y adaptarnos a las tendencias digitales. Nuestro objetivo es crear un ecosistema que trascienda las fronteras del fútbol tradicional y se conecte con los jóvenes a través de la tecnología y la competencia”, refirió Silvia Caballero, gerente de Marketing y Comercial de la APF.

“A través de esta plataforma, queremos ofrecer una experiencia única y memorable que refleje nuestros valores de pasión, innovación y excelencia”, acotó.

El Torneo Nacional de eSports Aposta.la se desarrollará hasta el 29 de noviembre, combinando fases digitales y presenciales.

Hasta el 14 de noviembre son las inscripciones; del 17 al 20 de noviembre es la Fase online y el 29 de noviembre será la Gran Final presencial en el Auditorio de la APF. Se jugará en consolas PlayStation con el videojuego eFootball.