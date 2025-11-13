Empresariales
13 de noviembre de 2025 - 01:00

Aposta.la y la APF lanzan el Torneo Nacional de eSports

Presentación del primer Torneo Nacional de eSports.
Aposta.la, en alianza con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), presentó oficialmente el primer Torneo Nacional de eSports, marcando un hito en el desarrollo del gaming competitivo en el país y dando un paso histórico hacia la profesionalización de los deportes electrónicos bajo un marco institucional y responsable.

El evento busca unir el entretenimiento digital con el deporte formal, ofreciendo a los jóvenes una plataforma legítima, inclusiva y con proyección internacional.

“Este es el comienzo de una nueva etapa para el deporte paraguayo, donde la pasión por competir se encuentra con la innovación digital. Apostamos a los eSports como una nueva forma de representar al país con talento, estrategia y fair play”, señaló Alejandro Tamayo, gerente general de Aposta.la.

“Estamos emocionados de lanzar este torneo de E-games, una iniciativa innovadora que nos permite conectar con nuestra audiencia más joven y apasionada. En la APF, entendemos la importancia de evolucionar y adaptarnos a las tendencias digitales. Nuestro objetivo es crear un ecosistema que trascienda las fronteras del fútbol tradicional y se conecte con los jóvenes a través de la tecnología y la competencia”, refirió Silvia Caballero, gerente de Marketing y Comercial de la APF.

“A través de esta plataforma, queremos ofrecer una experiencia única y memorable que refleje nuestros valores de pasión, innovación y excelencia”, acotó.

El Torneo Nacional de eSports Aposta.la se desarrollará hasta el 29 de noviembre, combinando fases digitales y presenciales.

Hasta el 14 de noviembre son las inscripciones; del 17 al 20 de noviembre es la Fase online y el 29 de noviembre será la Gran Final presencial en el Auditorio de la APF. Se jugará en consolas PlayStation con el videojuego eFootball.