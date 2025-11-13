Nissei vive el Black Friday más tech y espectacular del año

Nissei se prepara para encender el Black Friday más esperado del país, una experiencia que combinará tecnología, entretenimiento y grandes descuentos. Del 20 al 22 de noviembre, en Ciudad del Este, y el viernes 28, en Asunción, los clientes podrán disfrutar de rebajas de hasta el 70% en productos seleccionados.
Además de las ofertas, el evento incluirá shows en vivo, reintegros con bancos adheridos, cajas misteriosas y el nuevo desafío interactivo de la Garra Misteriosa, diseñado para sumar emoción a las jornadas de compras.
Cada adquisición durante estas fechas generará doble cantidad de cupones para el sorteo de la Hilux Nissei Edition, dentro de la promoción denominada “Rumbo a tu Hilux con Nissei”.
Con esta propuesta, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer la mejor experiencia de compra del país, combinando innovación, premios y beneficios exclusivos tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online.
Para obtener más información, los interesados pueden visitar la página web nissei.com y en las redes de @nisseiparaguay.