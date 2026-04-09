La hija de Bachi Núñez usa “tropa” estatal, mientras declara gasto irrisorio al TSJE

Imágenes en redes sociales exponen cómo el presupuesto estatal costea la campaña proselitista de Venus Núñez, quien aspira un escaño en la Junta Municipal de Villa Hayes por la ANR. Un contingente de funcionarios públicos –la mayoría nombrados bajo el actual Gobierno– cumple tareas logísticas que van desde la colocación de pasacalles hasta caminatas y pegatinas para la política novata.

La nómina de servidores identificados en estas funciones operativas se extiende a casi todas las instituciones del Estado. Los “voluntarios” de la hija de Basilio “Bachi” Núñez provienen del Ministerio de la Defensa Pública, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el TSJE y ambas cámaras del Congreso. Todos perciben remuneraciones millonarias, en varios casos potenciadas por bonificaciones.

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Uno de los operadores identificados es Yeisson Amín Rivas Díaz, auxiliar fiscal en la sede de Villa Hayes desde marzo de 2024. Según los registros oficiales, Rivas Díaz percibe un ingreso mensual de G. 4.777.374, compuesto por un sueldo base de G. 3.557.374 y bonificaciones de G. 1.200.000.

El esquema se repite en el Poder Legislativo. Raquel Malena Ramírez González, asesora en Diputados desde junio de 2025, percibe un salario de G. 12 millones. Por su parte, Dalila María Victoria Arce Contessi, quien migró del IPS a la Cámara Alta en 2024, tiene una remuneración de G. 11,7 millones (incluyendo G. 2.600.000 en bonificaciones).

En los juzgados de Villa Hayes, la influencia también es directa. Giselle María Coronel Arias y Jesús Abel Colmán Ramírez, ambos funcionarios del Poder Judicial, forman parte activa del equipo de campaña.

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Coronel Arias figura en los papeles como dactilógrafa del Tribunal de Apelación en Filadelfia (Chaco) con un salario de G. 3,4 millones; sin embargo, su labor real se desempeña en el Juzgado de Paz de Villa Hayes. Colmán Ramírez, con un sueldo de G. 3,9 millones, cumple funciones en el Juzgado Civil y Comercial de Villa Hayes.

El círculo de favores

El respaldo político también tiene raíces familiares. La concejala departamental Maribel Ruiz Díaz es una de las acompañantes más constantes de Venus Núñez. Casualmente, su hermana, Tatiana Ruiz Díaz, logró ingresar al Senado en 2024 con un sueldo de G. 8.500.000.