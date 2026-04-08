Primer golpe de Olimpia en la fase de grupos: gana en Chile

El triunfo pasó por los pies de Romeo

Olimpia mostró su estirpe y mística copera en su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana al lograr anoche un gran triunfo de visita sobre el Audax Italiano de Chile, en un juego que tuvo momentos complicados y otros muy buenos.

El cuadro de Vitamina Sánchez se hizo protagonista desde el arranque, presionando en el campo rival, lo que abrió la cancha y los espacios para los laterales del dueño de casa, que en los primeros minutos fue más eficaz para llegar a las cercanías del arco defendido por Olveira, aunque sin crear situaciones concretas de gol.

Cuando el elenco franjeado se adaptó al césped sintético encontró el ritmo del partido, comenzando a tomar las riendas del juego. Fue así que al minuto 24 Olimpia recuperó el balón a mitad de cancha, Alcaraz le cede el balón a Romeo Benítez y este, con una velocidad imparable y buen dominio de la pelota, entró por izquierda y entregó un centro preciso para que Lezcano cierre por la derecha y abra el marcador para el Decano.

Con el gol a favor se abrió el encuentro y luego de un tiro de esquina corto Benítez nuevamente se hizo sentir abriéndose paso en el área para ceder un pase perfecto a Juanfer Alfaro, quien dio en puntín para ampliar el marcador.

Como era de esperar, en la complementaria el cuadro anfitrión salió con todo en busca del descuento; fueron momentos complicados, salvados por Olveira y el palo, hasta que se produjeron los cambios en Olimpia y las acciones volvieron a emparejarse.

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La desesperación se hizo dueña del Audax y comenzó a regalar espacios, que fueron aprovechados por rápidas salidas franjeadas, pero no llegaron a la concreción, que era el pedido desde el banco para sumar también en el cuadro de goles.