Cerro Porteño llega con el impulso anímico de haber goleado 3-0 al Sportivo 2 de Mayo en la última jornada del torneo Apertura, resultado que lo mantiene en la pelea directa por el liderato local. En la vereda de enfrente, la “Máquina Celeste” atraviesa una crisis institucional y deportiva; tras encadenar dos derrotas consecutivas en la liga peruana, el club presentó el pasado lunes al brasileño Zé Ricardo como nuevo estratega en reemplazo de Paulo Autuori.

A pesar de la victoria en su debut, Holan no ha ocultado su preocupación por el estado del equipo. El técnico argentino ha sido enfático al señalar que heredó un plantel con una preparación física “endeble” y que actualmente se encuentran en “franja roja” respecto al desgaste. Esta situación se traduce en dos bajas sensibles para el estreno en Perú: Fabricio Domínguez Huertas e Ignacio Aliseda quedaron descartados por molestias musculares y ni siquiera formaron parte de la delegación. Como contrapartida positiva, el entrenador recupera a Juan Manuel Iturbe, quien ya se encuentra a disposición y asoma como una variante en ataque.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

23:00 ¡Comienza el partido en el Callao!

Sporting Cristal y Cerro Porteño ya disputan la etapa inicial en el Callao. El compromiso, válido por la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, se desarrolla en el Estadio Miguel Grau, donde el conjunto peruano y el “Ciclón” de Barrio Obrero buscan sus primeros puntos en el certamen continental. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

22:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Ariel Holan presentará el siguiente once para visitar a Sporting Cristal de Perú: Alexis Martín Arias; Víctor Gustavo Velázquez, Jorge Morel, Lucas Quintana y Marcelo Chaparro; Alan Soñora, Cristhian Paredes, Robert Piris da Motta y Cecilio Domínguez; Jonatan Torres y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

22:00 Sporting Cristal, con once definido

El entrenador cervecero, Zé Ricardo anuncia el siguiente once para recibir a Cerro Porteño: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger y Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Gerald Martín Távara, Juan Cruz González y Maxloren Castro; Luis Ibérico y Irven Ávila. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

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El equipo de Cerro Porteño para medirse con Sporting Cristal en Perú

Cerro Porteño tiene todo listo para su estreno en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” de Barrio Obrero se enfrentará en condición de visitante al Sporting Cristal, en el duelo programado para las 23:00 en el estadio Miguel Grau del Callao. Para este desafío, el técnico Ariel Holan tuvo que replantear su esquema debido a bajas y decisiones tácticas que buscan fortalecer la estructura del equipo.

Cerro Porteño y el estreno en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sporting Cristal por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Peruanos y paraguayos juegan a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao.

A qué hora juega Sp. Cristal vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sporting Cristal por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Cerro Porteño: Los 25 viajeros con el retorno de Juan Iturbe

Cerro Porteño viajó a Lima para enfrentar a Sporting Cristal por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Alerta Cerro Porteño: Ignacio Aliseda está descartado para el debut en la Copa Libertadores

Malas noticias en Cerro Porteño: Ignacio Aliseda, quien convirtió un doblete en la goleada sobre 2 de Mayo, está fuera del estreno del Ciclón en la Copa Libertadores 2026.

Cerro Porteño, sin restricciones

Cerro Porteño, que cuenta con un plantel lleno de extranjeros, se dispone a afrontar la Copa Libertadores sin restricción alguna, lo que significa una ventaja para el nuevo entrenador, Ariel Enrique Holan.

Nacional vs. Cerro Porteño cambió de escenario: será en...

Nacional vs. Cerro Porteño no será en el Arsenio Erico como fue programado originalmente.