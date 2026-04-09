Cerro Porteño cae en su estreno copero frente a Sporting Cristal

Irresponsable expulsión frustra el plan

Cerro Porteño tuvo varios factores en contra en su estreno en la Copa Libertadores y terminó pagando caro en su visita a Sporting Cristal en Callao.

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La temprana lesión de Alan Soñora obligó a Ariel Holan a modificar rápidamente su esquema y, poco después, la expulsión irresponsable de Cecilio Domínguez –tan evitable como determinante– condicionó por completo el desarrollo del partido y dejó sin efecto gran parte del plan inicial del Ciclón.

El equipo azulgrana no logró mostrar su mejor versión ante un rival que, en la previa, aparecía como accesible dentro del Grupo F. Con este resultado, el conjunto peruano quedó como único líder, aprovechando el empate entre Junior de Barranquilla y Palmeiras en el otro compromiso.

El primer tiempo fue más friccionado que jugado, con constantes interrupciones y escasas situaciones claras de gol para ambos lados.

Ya en la segunda etapa el desgaste físico comenzó a sentirse en Cerro, que resistía como podía ante un Cristal cada vez más insistente en ataque. En ese contexto, y tras un descuido defensivo, llegó el único tanto del encuentro, obra del brasileño Felipe Vizeu, quien había ingresado minutos antes.

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En ofensiva, Cerro mostró muy poco. No generó situaciones claras ni logró inquietar seriamente al arco rival; incluso, no registró tiros de esquina en todo el partido. Los ingresos de Iturbe y Páez resultaron insuficientes y tardíos para cambiar la historia.

Cerro regresa de Perú sin puntos, obligado ahora a recuperar terreno en los próximos compromisos.