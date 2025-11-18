Quimfa lanzó Tirzec, su nuevo avance en terapias metabólicas

Bajo el concepto “Una nueva era. Dos grandes impactos”, Quimfa introdujo al mercado una alternativa terapéutica moderna, respaldada por evidencia y orientada tanto a especialistas como a pacientes que requieren opciones eficaces y seguras.

Directivos de la compañía destacaron que el lanzamiento de Tirzec se enmarca en la estrategia institucional de promover el acceso a medicamentos de vanguardia y fortalecer la actualización médica continua en Paraguay.

En el evento, expertos disertaron sobre los pilares científicos que sustentan la tirzepatida, explicando su mecanismo de acción dual y su potencial impacto en el manejo integral de diversas condiciones metabólicas. También se presentó la línea completa de dosificaciones, diseñadas para acompañar un esquema de tratamiento progresivo y ajustado a las necesidades de cada paciente.

Uno de los momentos centrales fue la “Sección Destacada”, donde reconocidos profesionales compartieron experiencias clínicas y perspectivas sobre el uso de terapias avanzadas en la práctica cotidiana. Los especialistas coincidieron en que la llegada de Tirzec representa una herramienta relevante para mejorar la adherencia, optimizar resultados y ampliar las alternativas terapéuticas disponibles en el país.

La presentación del medicamento reafirmó el compromiso de la empresa con la innovación, la calidad y el desarrollo de soluciones que acompañen las necesidades de la comunidad médica y de los pacientes.