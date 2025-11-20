Bancop llega a San Cristóbal: Un paso adelante para el sector productivo

La ciudad de San Cristóbal se convierte en la nueva plaza para Bancop, que busca acompañar al sector productivo en sus momentos de crecimiento y desafío.

La sucursal ofrecerá una variedad de servicios bancarios, incluyendo créditos para el sector ganadero, agrícola, industrial y de servicios, así como aperturas de caja de ahorro, cuenta corriente, acceso a tarjetas de crédito y beneficios, entre otros.

“El Sector Productivo es el pulmón de la economía paraguaya, nuestro objetivo y compromiso estratégico es apoyarlos, acompañarlos con servicios financieros competitivos y acordes a las necesidades de nuestros clientes, pues si al sector productivo le va bien al Paraguay le va bien”, destacó el Gerente General, Sr. Dimas Ayala.

La inauguración de la sucursal en San Cristóbal es un paso importante para Bancop, que busca expandir su presencia en el país y apoyar al sector productivo en su crecimiento. “Un banco que acompaña y apoya el desarrollo de aquellos que quieren seguir creciendo”, mencionó el Presidente, Sr. Michael Harder, quien agradeció a la Cooperativa Pindo por su apoyo y soporte.

Para más información sobre los servicios de Bancop, los clientes pueden comunicarse al (021) 325-5000 o ingresar a www.bancop.com.py