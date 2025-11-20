Tigre Paraguay celebra la primera edición del programa “Formando Expertos Tigre” en el país

El programa, desarrollado durante poco más de un mes en alianza con la Escuela Taller Lambaré, combinó clases teóricas y prácticas impartidas por el equipo de asistencia técnica de Tigre.

Veinticinco profesionales y aprendices participaron del entrenamiento, adquiriendo conocimientos en sistemas hidrosanitarios, hidráulicos y eléctricos, además de buenas prácticas de instalación y mantenimiento.

Una alianza que impulsa el desarrollo técnico y comunitario

El gerente general de Tigre Paraguay, Miguel Reguera, destacó el impacto de esta primera edición. “Nos llena de orgullo ver a este primer grupo culminar su formación”, declaró.

“En Tigre creemos que el conocimiento transforma realidades, y con este programa buscamos ofrecer herramientas que impulsen el desarrollo profesional de los instaladores y fortalezcan la industria de la construcción en Paraguay”, agregó.

La iniciativa forma parte de una red regional con ediciones ya desarrolladas en Brasil, Bolivia y Perú, donde el programa ha demostrado ser un motor de profesionalización y empleabilidad en el rubro.

“El trabajo conjunto con Tigre nos permitió ofrecer una formación de alto nivel, actualizada y con enfoque práctico", afirmó Marianela Cantero, directora de la Escuela Taller Lambaré, sobre la alianza que elevó el nivel académico del curso.

“Este tipo de alianzas son fundamentales para preparar a los jóvenes y profesionales con las competencias que hoy demanda el mercado laboral”, sostuvo.

La capacitación transforma la calidad de las obras

Reguera explicó que Formando Expertos Tigre fue diseñado para suplir una necesidad real del mercado.

“Muchas veces los profesionales de obra aprenden en las obras, pero no adquieren todos los conocimientos técnicos que son fundamentales para tener una muy buena instalación”, describió.

Por ello, la empresa busca agregar valor al trabajo de los instaladores. “De nada sirve tener productos de calidad si no están bien instalados. Nuestro objetivo es transmitir tips, técnicas y buenas prácticas para una correcta instalación”, indicó.

Los 25 egresados de esta primera edición quedaron capacitados para realizar instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias y eléctricas utilizando los productos y soluciones del catálogo Tigre.

“Ellos están capacitados tanto para poder hablar de los productos como también para instalar”, afirmó.

Innovación permanente y nuevas soluciones para el sector

Reguera resaltó que el mercado de la construcción evoluciona rápidamente, lo que exige profesionales mejor preparados.

“Es impresionante cómo va innovando todo el tiempo la construcción. Hicimos lanzamientos nuevos este año de accesorios para obras y existen soluciones que muchos instaladores no conocían o no sabían cómo usar”, manifestó.

Entre las soluciones mencionadas destacó la línea fusión, utilizada principalmente para agua caliente. “Cada línea de producto tiene un uso específico. Tenemos soluciones para agua fría, para agua caliente, para el sector agropecuario y una amplia variedad de accesorios”, resaltó.

Una formación integral y abierta al público

El programa no solo incluye contenidos técnicos, sino también experiencias dentro de la propia planta industrial de Tigre.

“Invitamos a los participantes a nuestra fábrica para que conozcan cómo es el proceso de fabricación. Es una formación integral, desde cómo se fabrica el producto hasta cómo instalarlo en obra”, reveló.

Reguera adelantó además que la empresa continuará expandiendo estas oportunidades. “Estamos promoviendo el programa y aliándonos con otras escuelas como el SNPP y otras instituciones técnicas. Queremos llegar a todo el país, no solo a Asunción”, adelantó.

La capacitación está dirigida a personas interesadas en formarse en el oficio, sin restricciones de edad o experiencia.

“Lo que buscamos es formar grupos y llegar a todos los profesionales de obra del país. Es un aporte directo al desarrollo de Paraguay en un momento de auge de la construcción”, invitó.