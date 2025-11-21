Vuelve la feria Ultra Black de Koala

En el estacionamiento del Centro de Convenciones Mariscal, está la feria de Koala con precios bajos en sommiers, livings y muebles. El público puede aprovechar hasta 70% off este sábado 22 y domingo 23 en su cuarta gran feria. Hay accesorios desde G. 5.000, 2x1 en almohadas, juegos de sábana, cobertores, sommiers desde G. 790.000 y livings desde G. 490.000.