Empresariales
21 de noviembre de 2025 - 18:43

Vuelve la feria Ultra Black de Koala

Koala realiza la cuarta edición de su gran feria de descuentos.
Koala realiza la cuarta edición de su gran feria de descuentos.Gentileza

En el estacionamiento del Centro de Convenciones Mariscal, está la feria de Koala con precios bajos en sommiers, livings y muebles. El público puede aprovechar hasta 70% off este sábado 22 y domingo 23 en su cuarta gran feria. Hay accesorios desde G. 5.000, 2x1 en almohadas, juegos de sábana, cobertores, sommiers desde G. 790.000 y livings desde G. 490.000.

Por ABC Color
Koala tiene descuentos de hasta el 70% en distintos artículos.
Koala tiene descuentos de hasta el 70% en distintos artículos.