Los descuentos del Black Friday aterrizan con fuerza en Inverfin por todo noviembre

Tecnología, electrodomésticos, muebles y motocicletas forman parte de esta gran promoción nacional, disponible en más de 100 sucursales en todo el país.

En tecnología, las ofertas destacan por su variedad y accesibilidad: televisores Fama desde 43” en cuotas desde G. 129.000, celulares desde G. 89.000 y parlantes o speakers desde G. 99.000.

En electrodomésticos, las oportunidades se amplían con heladeras, exhibidores y congeladores desde G. 119.000, con una recomendación especial: una heladera Fama a tan solo G. 149.000 por mes.

Además, los aires acondicionados se suman con fuerza al Black Friday, con cuotas desde G. 199.000 e instalación gratis, una opción ideal para anticipar el verano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la categoría de muebles, las ofertas incluyen somiers en cuotas desde G. 99.000, además del juego de somier Paraná Emotion 160x200 en cuotas de G. 199.000 y el juego de somier Superspuma Harmony 160x200 en cuotas de G. 175.000.

Y, como no podía faltar, Taiga, la marca de motocicletas con corazón paraguayo, también se suma a este mes de oportunidades, con cuotas desde G. 239.000 y promociones exclusivas en sus modelos más elegidos.

Las promociones del Black Friday están disponibles durante todo noviembre en todas las sucursales de Inverfin, así como en sus canales digitales oficiales.

Los clientes también pueden comprar desde cualquier lugar escribiendo al WhatsApp (0981) 288-828 o ingresando a www.inverfin.com.py.