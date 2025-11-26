Empresariales
26 de noviembre de 2025 - 17:37

Los descuentos del Black Friday aterrizan con fuerza en Inverfin por todo noviembre

Miles de artículos están con descuentos en Inverfin.
El Black Friday llega a Inverfin con una lluvia de oportunidades reales que se extiende durante todo noviembre. Con descuentos que aterrizan con fuerza en todas sus categorías, la marca reafirma su compromiso de ofrecer productos de calidad con precios accesibles y financiación pensada para todos los bolsillos.

Por ABC Color

Tecnología, electrodomésticos, muebles y motocicletas forman parte de esta gran promoción nacional, disponible en más de 100 sucursales en todo el país.

En tecnología, las ofertas destacan por su variedad y accesibilidad: televisores Fama desde 43” en cuotas desde G. 129.000, celulares desde G. 89.000 y parlantes o speakers desde G. 99.000.

En electrodomésticos, las oportunidades se amplían con heladeras, exhibidores y congeladores desde G. 119.000, con una recomendación especial: una heladera Fama a tan solo G. 149.000 por mes.

Además, los aires acondicionados se suman con fuerza al Black Friday, con cuotas desde G. 199.000 e instalación gratis, una opción ideal para anticipar el verano.

Isabel Díaz, content manager de Inverfin, durante la presentación.
En la categoría de muebles, las ofertas incluyen somiers en cuotas desde G. 99.000, además del juego de somier Paraná Emotion 160x200 en cuotas de G. 199.000 y el juego de somier Superspuma Harmony 160x200 en cuotas de G. 175.000.

Y, como no podía faltar, Taiga, la marca de motocicletas con corazón paraguayo, también se suma a este mes de oportunidades, con cuotas desde G. 239.000 y promociones exclusivas en sus modelos más elegidos.

Las promociones del Black Friday están disponibles durante todo noviembre en todas las sucursales de Inverfin, así como en sus canales digitales oficiales.

Los clientes también pueden comprar desde cualquier lugar escribiendo al WhatsApp (0981) 288-828 o ingresando a www.inverfin.com.py.