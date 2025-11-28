Ofertas imperdibles en el Black Friday de Nissei

El Black Friday de Nissei, en su Centro de Experiencia en Asunción (Avda. España 1261 esq. Melvin Jones), tiene propuestas que combinan entretenimiento, reintegros con bancos adheridos, además de las cajas misteriosas y el nuevo juego de la Garra Misteriosa.

Hoy, hasta las 20:00, los clientes accederán a descuentos de hasta 70% en productos seleccionados. Cada compra genera el doble de cupones para el gran sorteo Rumbo a tu Hilux con Nissei.

Nissei invita a todos sus clientes a aprovechar los beneficios, tecnología y diversión, con la mejor experiencia de compras y la más completa del país.

El black más tech del país es en Nissei.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más info al Whatsapp 0994902000 y en redes sociales, como @nisseiparaguay en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y LinkedIn.