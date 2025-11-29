Banco Familiar ofreció ventajas en Expo Usados

Durante la expo los visitantes accedieron a ofertas exclusivas de financiamiento para la compra de vehículos usados, con condiciones preferenciales diseñadas para facilitar la adquisición de su próximo auto.

Banco Familiar ofreció una tasa especial del 12,50% hasta 48 meses de plazo, con la ventaja de empezar a pagar recién a los 60 días. Además, los clientes que concretaron su préstamo durante la feria recibieron un polarizado gratis como obsequio.

Las condiciones se mantienen con 100% de la carta oferta, cuotas corridas y mínimos requisitos, reafirmando el compromiso del banco con sus clientes de ofrecer soluciones financieras accesibles, ágiles y transparentes.

Muchas personas accedieron a estas ventajas, en el stand de Banco Familiar, donde solicitaron su préstamo para vehículo con los mejores beneficios del mercado.

