Empresariales
29 de noviembre de 2025 - 01:00

Banco Familiar ofreció ventajas en Expo Usados

Stand de Banco Familiar en la Expo Usados CADAM 2025.
Stand de Banco Familiar en la Expo Usados CADAM 2025.Gustavo Machado

Banco Familiar estuvo presente en la Expo Usados CADAM 2025, el evento que reunió a las principales marcas del sector automotor, en el estacionamiento del Pinedo Shopping.

Por ABC Color

Durante la expo los visitantes accedieron a ofertas exclusivas de financiamiento para la compra de vehículos usados, con condiciones preferenciales diseñadas para facilitar la adquisición de su próximo auto.

Banco Familiar ofreció una tasa especial del 12,50% hasta 48 meses de plazo, con la ventaja de empezar a pagar recién a los 60 días. Además, los clientes que concretaron su préstamo durante la feria recibieron un polarizado gratis como obsequio.

Las condiciones se mantienen con 100% de la carta oferta, cuotas corridas y mínimos requisitos, reafirmando el compromiso del banco con sus clientes de ofrecer soluciones financieras accesibles, ágiles y transparentes.

Muchas personas accedieron a estas ventajas, en el stand de Banco Familiar, donde solicitaron su préstamo para vehículo con los mejores beneficios del mercado.

