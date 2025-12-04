Bancop adquiere su propia Casa Matriz

La inversión total de Bancop fue de más de USD 12.400.000, para adquirir tanto el Edificio Mcal. Center como los inmuebles colindantes. La superficie total del terreno es de 2.647m2, y más de 6.600 m2 construidos en la zona que aglutina a los principales bancos del país.

El edificio apunta a ofrecer comodidad y una excelente atención de sus clientes y colaboradores. De la misma manera, el banco busca tener capacidad de expansión en el futuro, por ello, se compró los terrenos adyacentes.

“Bancop es un banco creado desde cero hace más de 13 años, y esta inversión representa el compromiso, profesionalismo y seriedad con los que hemos venido trabajando todos estos años, que nos permitió crecer, posicionarnos en un mercado tan competitivo y celebrar hoy el hito de adquirir nuestra propia Casa Matriz", mencionó Dimas Ayala, gerente general de Bancop.

Igualmente, el gerente explicó que el banco ha apoyado a sus clientes en todo momento, especialmente al sector productivo, con el objetivo de promover el desarrollo del país y la inclusión financiera.

Asimismo, el banco contribuye con varios sectores económicos, como el industrial, de servicios, las pequeñas y medianas empresas, y en toda la cadena de valor, que son los motores de crecimiento del Paraguay.

“Hoy vemos el fruto del trabajo realizado en estos años, y compartimos con satisfacción este logro”, manifiestó Ayala.

Por su parte, Michael Harder, presidente de Bancop, afirmó que la compra del edificio es una apuesta más de los accionistas de Bancop para fortalecer y arraigar a su banco, brindar mayor comodidad a los clientes, y transmitir una señal de fortaleza.

El banco inició sus operaciones hace 13 años en el Edificio Mcal. Center, ocupando tres de los 10 pisos del edificio. Actualmente además de duplicar su ocupación, consolida su operación estratégica con la compra del mismo. Esta adquisición fue concretada con Empresa Ycua Sati SA, firma propietaria del edificio.

Las oficinas están diseñadas para brindar comodidad a sus clientes y usuarios, con una estética y materiales de alta calidad, los espacios combinan calidez y armonía, ofreciendo un entorno de trabajo agradable que invita a regresar cada día.

Este hito no solo representa una mejora en la calidad de vida y el servicio para todos sus clientes y colaboradores, sino también un avance significativo para la entidad.