Cuenta Light, una nueva forma de llegar a todo lo que ofrece Itaú

Cuenta Light es la nueva experiencia para quienes buscan rapidez y comodidad: abrir una cuenta 100% digital, sin trámites presenciales, sin filas y en pocos minutos, desde cualquier lugar.

Todo con el respaldo y la seguridad de un banco sólido y reconocido.

Rápido y sencillo: apertura en minutos, sin papeleo.

100% digital: desde la app, con solo una selfie y el escaneo de la cédula.

Cuenta completa: accedes a una tarjeta de débito virtual Mastercard, para compras online y en comercios, transferencias inmediatas y acceso a descuentos exclusivos.

Prestigio y seguridad: la confianza de ser parte de Itaú.

“Con Cuenta Light, queremos que ser cliente Itaú sea tan fácil como quitarte una selfie. Esta experiencia fue diseñada con los clientes y para ellos, pensando en la vida cotidiana: para el joven que abre su primera cuenta, el inversionista que no puede perder tiempo en trámites, o el emprendedor que busca un banco que lo haga sentir acompañado y seguro”, destacan desde la entidad.

Este lanzamiento es parte de una agenda estratégica para simplificar cada interacción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este año, Itaú rediseñó su app, mejoró sus ofertas de préstamos y lanzó nuevas soluciones para el manejo del dinero.

Ahora, cierra el año con una propuesta que permite a todas las personas acceder al universo de soluciones que ofrece Itaú.